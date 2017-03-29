Бухарест, 29 марта, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Экс-министр регионального развития и туризма Елена Удря приговорена к шести годам тюрьмы по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Как сообщило румынское агентство Mediafax, Высший суд кассации и юстиции Румынии установил, что Удря получала взятки под видом добровольных пожертвований, и на эти средства впоследствии финансировалась Либерально-демократическая партия, одним из лидеров которой она являлась.

Picserver.org Коррупция

Помимо Удри на скамье подсудимых по данному делу оказались еще около десятка бывших чиновников, включая экс-министра экономики Иона Аритона.

Елена Удря также обвинялась в попытке хищения фондов ЕС, но по этому делу суд ее оправдал. Еще ряд дел в отношении экс-министра еще находятся на стадии расследования.

ИА REGNUM напоминает, что на президентских выборах в ноябре 2014 года Елена Удря, пользовавшаяся поддержкой тогдашнего президента Траяна Бэсеску, в первом туре заняла четвертое место, получив 5,2% голосов.