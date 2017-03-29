Москва, 29 марта, 2017, 17:13 — ИА Регнум.

Несогласованные мероприятия 26 марта 2017 года, по существу, были актом системной гибридной войны, внутри которой были «ядро» и «периферия», заявил в ходе круглого стола экспертов «Митинги 26 марта — что это было и что еще будет» в ИА REGNUM лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

По его словам, внутри этой системной войны были молодые люди, которые чего-то хотят — «кроссовки или смысла жизни или и того и другого». «Хотят ли они «севрюжины с хреном или конституции» или просто побазарить — это реальное живое явление, оно всегда есть, вопрос — кто его оседлывает», — пояснил Кургинян.

Он также привел пример с мостом, который разрушается при воздействии двух видов колебаний — собственных и вынужденных.

«Вопрос, кто оседлывает «вынуждающие колебания» системы. Собственные колебания в любой системе есть, вопрос, кто оседлывает вынуждающие колебания и работает против системы», — спрашивает политолог.

Говоря о «ядре» и «периферии» акций 26 марта, Кургинян подчеркнул, что это было сочетание и «благородной молодежи» и «агентов американского империализма». «Эта сложная картина должна быть установлена, представлена обществу и обсуждена. И такое обсуждение должно быть максимально открытым — и только эта открытость есть рецепт противостояния этой ситуации», — считает лидер движения «Суть времени»

Он добавил, что при условии такого обсуждения возникнет другой ландшафт. И чтобы такой ландшафт не возник, то есть для того, чтобы развязать руки «навальным», тех, кто может это обсуждение провести, либо подавляют, либо убирают.

«И я это помню», — сказал Кургинян, пояснив, что в эпоху перестройки нельзя было обсуждать в газетах «Известия» или «Правда» подоплеку событий. При этом возможность что-то обсуждать на страницах центральной прессы получали «деструктивные элементы».

Ранее на круглом столе Кургинян заявил, что у гражданского общества есть свой объект защиты — государство, и под снос «навальным» его отдавать нельзя. И гражданскому обществу совершенно не интересно, что думает система и думает ли она вообще.

Он объявил, что в ближайшее время «Суть времени» и РВС соберут чрезвычайный съезд, на котором эти действия будут обсуждаться.

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