Чебоксары, 29 марта, 2017, 16:53 — ИА Регнум. В Вурнарском районе Чувашии — ЧП. В селе Калинино рухнула водонапорная башня, которая обеспечивает водой восемь многоквартирных домов, где проживают 375 человек. Жители оставались без воды сутки. Как сообщает администрация Вурнарнского района, в настоящее время водоснабжение восстановлено.

Cap.ru, С.Чикмякова Фото редакции вурнарской районной газеты «Çĕнтерÿ çулĕ» («Путь Победы»)

По данным муниципалитета, водонапорная башня рухнула ночь на 26 марта «из-за сильных порывов ветра». В результате было прекращено водоснабжение жилых домов в микрорайоне бывшего профтехучилища.

«Башня высотой 18 метров была построена в 1982 году и находилась на балансе администрации Калининского сельского поселения. Башня эксплуатировалась по договору аренды с 2013 года управляющей компанией «Март». Она была предназначена для обеспечения питьевой водой жителей восьми многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне бывшего профтехучилища. А это 200 квартир, в которых проживают 375 жителей», — говорится в релизе, опубликованном на сайте муниципального образования.

Для обеспечения водой населения было использовано восемь шахтных колодцев, организован подвоз воды пожарной машиной. Восстановительные работы были завершены сегодня, 29 марта. Подача воды восстановлена, заверяют в администрации района.

Напомним, что ранее в Чувашии прошла «аварийная ситуация» с электроснабжением. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Чебоксарах и Новочебоксарске наблюдались скачки напряжения, несколько раз происходило кратковременное отключение электроэнергии. Жители сообщают, что в результате происшествия работа ряда предприятий была остановлена, ряд городских светофоров вышли из строя, сгорала аппаратура. Некоторые жители оказались запертыми в своих домах: домофоны не работали, заблокировав входные подъездные двери.

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