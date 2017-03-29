Архангельск, 29 марта, 2017, 16:46 — ИА Регнум.



Mil.ru Российская военная база на острове Александра

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает телеканал RT.

Сообщается, что российский лидер ознакомился с результатами работ по ликвидации экологического ущерба арктической зоны России.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин посетит архипелаг Земля Франца-Иосифа в случае благоприятных погодных условий.

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня сообщало, что на архипелаге Земля Франца-Иосифа ожидается метель, которая будет продолжаться в течение всего дня. Температура воздуха — 22 °C, северный ветер со скоростью 7—12 м/с, видимость 20 км и метель.