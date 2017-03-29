Москва, 29 марта, 2017, 16:46 — ИА Регнум.

Система власти в России работает против своего лидера, заявил в ходе круглого стола экспертов «Митинги 26 марта — что это было и что еще будет» в ИА REGNUM лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

По его словам, российское общество имеет дело с определенной работой властной системы. Кургинян пояснил, что она может работать четырьмя способами: против себя, и это есть Перестройка, бездействовать (это есть апатия, импотенция), работать грубо или работать плохо.

«Что сейчас делает система? Начался процесс, при котором система работает против лидера, в существенной своей части, и надо разбираться, в какой. И этого не могло произойти, если существенная часть системы не работает против лидера», — пояснил политолог.

Лидер «Сути времени» напомнил, как система работала против президента РФ Владимира Путина в случае с ювенальной юстицией. Глава государства остановил внедрение системы «Контингент», отменил «закон о шлепках», однако до этого система сделала шаги по приближению внедрения в России ювенальной юстиции по западному образцу.

Это делалось вопреки тому, что Владимир Путин высказался против ювенальной юстиции и твердо сказал, что в России ее не будет. «Это классический пример того, как система работает против лидера», — подчеркнул Кургинян.

Он добавил, что внутри системы кто-то работает на нее, кто-то — против, кто-то — в пассиве, а кто-то — «в таком неразумии, которое хуже пассива». «И мы опять будем спрашивать, глупость или измена? Неправильная постановка вопроса: и глупость, и измена, и импотенция, и бездарность, и провокация. Без этого не могло сложиться того, что сложилось», — заключил политолог.

Ранее на круглом столе Кургинян заявил, что у гражданского общества есть свой объект защиты — государство, и под снос «навальным» его отдавать нельзя. И гражданскому обществу совершенно неинтересно, что думает система, и думает ли она вообще.

Он объявил, что в ближайшее время «Суть времени» и РВС соберут чрезвычайный съезд, на котором эти действия будут обсуждаться. «Никакого отношения к системе, характеристики которой я описал, это иметь не будет. И если эта система так хочет разрушать государство, то в той своей части, в которой она этого хочет, она такой же наш враг, как Навальный», — подчеркнул политолог.