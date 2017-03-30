Астраханская область: Росрыболовство начинает генеральную уборку на Волге
Москва, 30 марта, 2017, 05:10 — ИА Регнум. Росрыболовство в Астраханской области займется «генеральной уборкой» — предстоит очистить зону западных подстепных ильменей (нерестовых озер) от незаконных дамб. Специалистам предстоит в 2017 году оценить ущерб, нанесенный биоресурсам дельты Волги, а также проверить состояние находящихся там товарных хозяйств и их деятельность, передает корреспондент ИА REGNUM.
Зона западных подстепных ильменей (нерестовых озер) Астраханской области включает часть территорий Лиманского, Икрянинского и Наримановского районов — это 60 населенных пунктов, в которых проживает 120 тыс. человек.
Особенность этой территории в том, что вода здесь обновляется всего один раз в год — во время весеннего половодья. Экологи бьют тревогу: из-за незаконных гидросооружений, нарушений при строительстве дорог вода из Волги не наполняет озера, рыба гибнет.
Начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор Ашарин заверил, что в ходе проверки будет дана оценка целесообразности выделения ильменей под искусственное воспроизводство рыбы. Вместе с тем, по оценке Ассоциации «Астраханьрыбхоз», 1% ильменей используется под аквакультуру, причем все — концевые», тупиковые.
Эксперты настаивают на законодательном урегулировании статуса западных подстепных ильменей. До сих пор неизвестно точное число нерестовых озер, нет данных об этих землях и в реестре — Росгидромету еще предстоит собрать необходимые данные.
В Госдуме уже заговорили о необходимости подготовки государственной программы по возрождению ильменей (аналогичной программе по Байкалу), однако даже если такая программа будет оперативно разработана и утверждена правительством РФ, средства на ее реализацию будут выделены только в 2018 году. А пока что надежда — на высокий паводок и на то, что строительство объектов к чемпионату мира — 2018 в Волгоградской области не приведет к снижению сброса воды на Волгоградской ГЭС.