Москва, 30 марта, 2017, 05:10 — ИА Регнум. Росрыболовство в Астраханской области займется «генеральной уборкой» — предстоит очистить зону западных подстепных ильменей (нерестовых озер) от незаконных дамб. Специалистам предстоит в 2017 году оценить ущерб, нанесенный биоресурсам дельты Волги, а также проверить состояние находящихся там товарных хозяйств и их деятельность, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Волга в Астраханской области

ИА REGNUM Волга в Астраханской области

Зона западных подстепных ильменей (нерестовых озер) Астраханской области включает часть территорий Лиманского, Икрянинского и Наримановского районов — это 60 населенных пунктов, в которых проживает 120 тыс. человек.

ИА REGNUM Разлив Волги

Особенность этой территории в том, что вода здесь обновляется всего один раз в год — во время весеннего половодья. Экологи бьют тревогу: из-за незаконных гидросооружений, нарушений при строительстве дорог вода из Волги не наполняет озера, рыба гибнет.

ИА REGNUM Нарушения при строительстве дорог

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Начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор Ашарин заверил, что в ходе проверки будет дана оценка целесообразности выделения ильменей под искусственное воспроизводство рыбы. Вместе с тем, по оценке Ассоциации «Астраханьрыбхоз», 1% ильменей используется под аквакультуру, причем все — концевые», тупиковые.

ИА REGNUM Незаконная дамба на «выходе» из озера, которое используется под искусственное разведение рыбы

Эксперты настаивают на законодательном урегулировании статуса западных подстепных ильменей. До сих пор неизвестно точное число нерестовых озер, нет данных об этих землях и в реестре — Росгидромету еще предстоит собрать необходимые данные.

ИА REGNUM Вода в ильмене прогревается, рыба начинает нереститься

В Госдуме уже заговорили о необходимости подготовки государственной программы по возрождению ильменей (аналогичной программе по Байкалу), однако даже если такая программа будет оперативно разработана и утверждена правительством РФ, средства на ее реализацию будут выделены только в 2018 году. А пока что надежда — на высокий паводок и на то, что строительство объектов к чемпионату мира — 2018 в Волгоградской области не приведет к снижению сброса воды на Волгоградской ГЭС.