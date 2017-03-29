Москва, 29 марта, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Рубль против доллара стоит как вкопанный. Курс доллара на московской бирже держится в районе отметки 57 рублей, евро торгуется в районе 61,50, котировки нефти марки Brent торгуются чуть ниже $52 за баррель. На слухах о возможности продления сделки ОПЕК, котировки черного золота активно растут, считает руководитель департамента аналитики «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Рост мог бы быть еще более существенным, в случае если бы не было активного роста американского доллара на международном валютном рынке форекс. Скорее всего, рынок нефти готовится к прыжку. И вполне вероятно, что в среднесрочной перспективе можно будет увидеть прорыв в район 59−60 долларов за баррель.

Вполне возможно, что именно сейчас накапливаются силы для данного прыжка. Это будет очень позитивный сигнал, как для российской экономики, так и для российской валюты», — пояснил Задоя.

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«Все большую роль на российском валютном рынке будут играть действия финансовых властей. Инвесторы ориентируются на покупки американского доллара в диапазоне от 56 до 57 рублей. Целью, в среднесрочной перспективе, является 62−63 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 29 марта Центробанк РФ повысил официальный курс доллара и понизил курс евро. Курс доллара упал на 9 копеек — до 56,93 рубля. Курс евро опустился на 15 копеек составил 61,81 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 11,59 копейки — до 59,12 рубля.