Москва, 29 марта, 2017, 16:22 — ИА Регнум.



Mil.ru Отставка

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Татьяну Игнатьеву. Соответствующий указ опубликован сегодня, 29 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности Игнатьеву Татьяну Павловну, заместителя директора Федеральной службы судебных приставов — заместителя главного судебного пристава Российской Федерации», — сказано в указе президента России.

Напомним, 20 марта президент Путин назначил директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова, освободив его от должности заместителя министра юстиции.

Дело в том, что в феврале 2017 года Путин назначил тогдашнего директора ФССП Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности губернатора Карелии вместо ушедшего в отставку Александра Худилайнена.

До назначения Аристова на должности врио главы ФССП был первый замдиректора ведомства Сергей Сазанов.