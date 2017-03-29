Ярославль, 29 марта, 2017, 16:08 — ИА Регнум.

29 марта указом президента Российской Федерации Владимира Путина на должность прокурора Ярославской области назначен Дмитрий Попов. Ранее, 14 февраля депутаты Ярославской областной думы согласовали его кандидатуру.

Duma.yar.ru Дмитрия Попов

Должность прокурора Ярославской области стала вакантна после того, как 2 февраля ее по собственному желанию покинул Юрий Верховцев, возглавлявший региональную прокуратуру с 2012 года. После его ухода обязанности прокурора исполнял первый заместитель прокурора Магомет Белхороев.

Новый прокурор Дмитрий Попов ранее работал заместителем начальника управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В 1999 году он окончил Юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. После его окончания работал помощником прокурора в Московско-Ярославской транспортной прокуратуре, следователем в межрайонной прокуратуры Москвы, был судьей Тверского суда. Последние 4,5 года работал в Генеральной прокуратуре. Имеет знак отличия «За верность закону» II степени и знак «За безупречную службу».