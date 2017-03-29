Ярославль, 29 марта, 2017, 16:02 — ИА Регнум. В ярославских отделениях КПРФ и ЛДПР не в курсе договоренности со «Справедливой Россией» о выдвижении депутата Госдумы Анатолия Грешневикова единым кандидатом в губернаторы. Ранее о «сделке» заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире телеканала «Россия 24».

Kremlin.ru Сергей Миронов

По словам Миронова, «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР определились с едиными кандидатами в губернаторы в 7 из 14 регионов, где в 2017 году пройдут выборы. В Ярославской области таким кандидатом может стать бессменный депутат Госдумы Анатолий Грешневиков. По замыслу эсеров, выдвижение единых кандидатов упростит прохождение муниципального фильтра, который в Ярославской области пока составляет 8% (комитет облдумы одобрил законопроект о снижении фильтра до 5%).

Анатолий Грешневиков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM на вопрос о своем выдвижении ответил так: «Партия сказала: «Надо», комсомол ответил: «Есть».

«Такие предложения есть, они обсуждаются, результат неизвестен. То, что Сергей Михайлович выступил с инициативой, это правда», — заявил Грешневиков, отметив, что не в курсе реакции партий. По словам депутата, Миронов «интенсивно ведет переговоры», в том числе в администрации президента.

«Если примет решение Сергей Михайлович о моем участии, если партии меня поддержат — а у меня с Жириновским и Зюгановым хорошие отношения — я пойду», — заключил Анатолий Грешневиков, добавив, что находится «в контакте» с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым.

Вместе с тем в региональных отделениях ЛДПР и КПРФ с удивлением восприняли заявление Миронова о едином кандидате. Секретарь обкома КПРФ Александр Воробьев рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что в Ярославле этот вопрос не рассматривался.

«Мы рассматривали выдвижение своего кандидата, но решение будет принимать партийная конференция», — отметил он.

Конференция пройдет 15 апреля. По информации ИА REGNUM, коммунисты планировали выдвинуть в губернаторы Ярославской области депутата облдумы Михаила Парамонова. По некоторым данным, решение было утверждено центральным комитетом Компартии.

Координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Потапов заявил ИА REGNUM, что не знает «откуда такая информация» (о выдвижении Анатолия Грешневикова кандидатом в губернаторы от трех партий).

«ЛДПР всегда выдвигает своего кандидата, и у нас все кандидаты — только истинные партийцы, идейные соратники Владимира Жириновского», — был краток Андрей Потапов.