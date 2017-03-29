Красногорск, 29 марта, 2017, 16:04 — ИА Регнум. В Московской области в 2017 году выделят специальные стоянки для автомобилей такси. Всего планируется создать 41 тыс. машиномест для такси. Об этом сегодня, 29 марта, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Transport.mos.ru Место стоянки такси

«В крупных городах в местах массового скопления автомобилей — это возле железнодорожных вокзалов, автовокзалов, не везде есть специализированные выделенные места для автомобилей такси», — сказал Тресков.

«Дано поручение вице-губернатором о том, чтобы проработать схему поддержки замены автомобильного парка такси — либо через лизинговую схему, либо через схему кредитования, мы в течение ближайшего месяца будем этим вопросом заниматься», — отметил он.

Также в ближайшее время в Подмосковье планируют сократить срок выдачи разрешения на перевозку для такси до восьми дней. Сейчас срок выдачи таких разрешений составляет в среднем 20 дней и более.

Министр также отметил, что не видит проблемы с переходом такси на белый цвет. По его словам, обклеить автомобиль в белый цвет стоит 12 тысяч рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве автомобили такси покрашены в желтый цвет. В Московской области такси должны быть белого цвета. Такое решение было принято в январе 2017 года на заседании Мособлдумы.