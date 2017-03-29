Вашингтон, 29 марта, 2017, 15:57 — ИА Регнум.



Office of Representative Phil Gingrey На границе США и Мексики

Лидеры республиканцев в американском Конгрессе 29 марта объявили, что не поддержат идею президента Дональда Трампа о выделении денег на возведение стены на границе с Мексикой через дополнение к законопроекту о финансировании, сообщает информационное агентство EFE со ссылкой на американское издание Washington Post.

По данным издания, Белый дом запросил дополнительные 33 миллиарда долларов для укрепления обороны и безопасности границ, при этом урезая на 18 миллиардов финансирование научных исследований в сфере медицины и программ труда и занятости населения.

Напомним, что строительство стены на границе Мексики и США для перекрытия каналов нелегальной иммиграции стало одним из основных и самых неоднозначных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Избранный американский президент заявил, что заставит Мексику возместить США расходы на строительство, однако южный сосед неоднократно утверждал, что этого не произойдет.