Москва, 29 марта, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Сплоченность европейцев для борьбы с общим «врагом» — британцами — может вселить инвесторам веру в надежность континентальных активов, что благотворно отразится на курсе евро. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 марта аналитик eToro Михаил Мащенко, комментируя прогнозы о финансовом кризисе в Европе на фоне запуска процедуры Brexit.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Великобритания настроена сейчас на «мягкий» выход из ЕС, считает эксперт. «Это можно понять по смене риторики главного сторонника Brexit — Терезы Мэй, которая изначально была настроена разрушить все «мосты» с партнерами, а сейчас заявляет о возможном отказе от процедуры, если предложенные европейской комиссией условия будут невыгодны экономике Великобритании», — отмечает он.

По всей видимости, Лондон постарается сохранить отношения с соседями по вопросам свободной торговли и обороны, полагает Мащенко. «В данный момент для европейской валюты текущая ситуация является достаточно выгодной: длительное время евро было под давлением из-за слухов о возможном распаде и экономических трудностях у ряда участников союза. Тем не менее, уже сейчас понятно, что особой угрозы нет: на выборах в Нидерландах победили проевропейские политики с либеральной повесткой дня, а шансы евроскептиков получить власть во Франции сейчас кажутся еще менее вероятными. Сплоченность европейцев для борьбы с общим «врагом» — британцами — может вселить инвесторам веру в надежность «континентальных» активов и спровоцировать их на покупки, что должно благотворно отразиться и на курсе единой валюты», — указывает он.

29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС. Соответствующее заявление она сделала, выступая в Палате общин британского парламента. Ранее главный валютный стратег датского Saxo Bank Джон Харди выступил с прогнозом нового витка финансового кризиса в Европе из-за Brexit: по его мнению, примеру Великобритании могут последовать другие страны, и первый кандидат — это Италия, экономика которой не растет много лет подряд.