Ростов-на-Дону, 29 марта, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Молодые люди призывного возраста в Ростовской области в эти дни проходят медосмотры, чтобы с 1 апреля встать под армейские знамёна. В призывную кампанию «Весна-2017» донской регион отправит под ружьё пять тысяч новобранцев. Об этом ИА REGNUM 29 марта сообщили в управлении по информационной политике региона.

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Кроме того, под ружье встанут 275 юношей-казаков. Их направят в 20-ю отдельную мотострелковую бригаду в городе Волгограде и в 22-ю гвардейскую бригаду спецназначения, расположенную в поселке Степной Ростовской области.

Напомним, в мае 2016 года Минобороны РФ сообщило о планах по возрождению 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии, штаб и военный городок которой будут располагаться в Новочеркасске. Сама дивизия будет размещена на Кузьминском, Кадамовском и Миллеровском полигонах.

Соединение на сегодняшний день комплектуется и призывниками, и контрактниками. Примечательно, что дивизия, как и в советские годы, состоит из танкового, зенитно-ракетного, артиллерийского, мотострелковых полков, подразделений связи, разведки и материально-технического обеспечения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году область выполнила план весенней и осенней призывных кампаний на 100%. В ряды Вооруженных сил РФ было призвано более 10 тыс. юношей, которые несут службу в частях Южного военного округа и Черноморского флота, в Президентском полку, на подшефных боевых кораблях «Азов», «Новочеркасск», «Валентин Пикуль». Более пяти тысяч новобранцев были призваны на службу в армию весной и столько же — осенью 2016 года.