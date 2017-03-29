Берлин, 29 марта, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предупредил, что переговоры о выходе Великобритании из ЕС не будут простыми для обеих сторон, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Габриэль также отметил, что очень трудно поддается объяснению желание государства существовать в одиночку в современном глобальном мире.

Выступая в Берлине, Зигмар Габриэль подчеркнул, что после выхода Великобритании из ЕС главным приоритетом содружества будет сохранение единства остальных стран-членов.

«Переговоры, безусловно, не будут простыми для обеих сторон», — заявил Габриэль.

«Плохие чувства понятны. Многим очень сложно понять, как можно в такое непредсказуемое время полагать, что одному будет лучше. Но мы не можем положить это в основу наших будущих отношений», — резюмировал Габриэль.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала старт официальной процедуре выхода страны из Европейского союза. Сам процесс размежевания займет несколько лет и будет включать себя переговоры об условиях выхода Соединенного Королевства из содружества.