Москва, 29 марта, 2017, 15:35 — ИА Регнум.



Gibdd.ru Виктор Нилов

Генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов отправлен в отставку с поста главы ГИБДД. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован 29 марта на официальном портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности генерал-лейтенанта полиции Нилова Виктора Ивановича, начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ», — говорится в сообщении. На посту главы ГИБДД Нилов находился с 12 июня 2011 года.

Этим же указом глава государства освободил от занимаемой должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Георгия Матюшкина. На этой должности Матюшкин находился с 5 августа 2008 года.

Кроме того, в отставку со своих постов отправлены глава СУ СКР по Чукотскому автономному округу генерал-майор юстиции Сергей Давыдов, начальник Управления тылового обеспечения фельдъегерской службы РФ генерал-майор внутренней службы Александр Иванов, заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Татьяна Игнатьева, прокурор Новгородской области Андрей Кикоть и первый замглавы СУ СКР по Кемеровской области полковник юстиции Павел Муллин.