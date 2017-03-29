Береговые ракетчики ЧФ отрабатывают пуски крылатых ракет по морским целям
Севастополь, 29 марта, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Отдельная береговая ракетная бригада Черноморского флота отрабатывает задачи в полевых условиях, в соответствии с планом боевой подготовки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Вячеслав Трухачёв.
По его информации, на участках морского побережья сосредоточены дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», оборудован полевой лагерь.
В рамках полевого выхода соединения планируется на практике отработать слаженность расчетов — как пусковых установок, так и подвижных комплексов целеуказания, нормативы их развертывания и приведения в боевую готовность. Также береговые ракетчики проведут электронные пуски крылатых ракет по условным морским целям.
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