Севастополь, 29 марта, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Отдельная береговая ракетная бригада Черноморского флота отрабатывает задачи в полевых условиях, в соответствии с планом боевой подготовки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Вячеслав Трухачёв.

Mil.ru Пуск береговой противокорабельной ракеты

По его информации, на участках морского побережья сосредоточены дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», оборудован полевой лагерь.

В рамках полевого выхода соединения планируется на практике отработать слаженность расчетов — как пусковых установок, так и подвижных комплексов целеуказания, нормативы их развертывания и приведения в боевую готовность. Также береговые ракетчики проведут электронные пуски крылатых ракет по условным морским целям.

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