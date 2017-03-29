Москва, 29 марта, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции в нестационарных торговых объектах предлагается запретить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Архангельской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертоносный баярышник

Запрет также предлагается распространить на продажу соответствующей продукции через торговые автоматы, кроме того, такую продукцию предлагается запретить продавать несовершеннолетним.

В случае возникновения у продавца сомнений в достижении совершеннолетия покупателем такой продукции он будет вправе потребовать удостоверение личности покупателя.

Кроме того, законопроект распространяет меры административной ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции также и на продажу несовершеннолетним непищевой спиртосодержащей продукции. Сейчас штрафы за подобные правонарушения составляют от 100 тыс. до 200 тыс. рублей в отношении должностного лица, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в отношении физлица и от 300 тыс. до 500 тыс. рублей в отношении юрлица.

«Отсутствие ограничений и запретов на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией привело к повсеместной ее розничной продаже», — отмечают парламентарии.

Принятие законопроекта будет способствовать «предотвращению потребления спиртосодержащей непищевой продукции в качестве суррогата алкогольной продукции, исключению случаев массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе со смертельным исходом», считают архангельские депутаты.