Кемерово, 29 марта, 2017, 15:27 — ИА Регнум.

Доходы губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в 2016 году составили 5,42 млн рублей. Это на 4,4% выше, чем в 2015 году. При этом, как пишет «Коммерсантъ», зарплата губернатора (2,09 млн рублей) составила 38,5% его доходов. Зарплата Тулеева, судя по декларации, подросла на 88,67 тысяч.

Kremlin.ru Аман Тулеев

Основная часть доходов (2,98 млн рублей или 55%) пришлась на выплаты за различные звания — «Народный губернатор», почетный гражданин Кемеровской области, городов Междуреченск, Таштагол, Новокузнецк, Киселевск, Прокопьевск, Кемерово, Осинники, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Мысковского городского округа, Кемеровского и Беловского районов, Прокопьевского, Промышленновского, Гурьевского, Топкинского и Новокузнецкого районов. В 2015 году эта часть доходов губернатора Кузбасса составляла 2,84 млн рублей. Еще 351 тысяч (6,5%) составила государственная пенсия.

Утверждается, что все средства, получаемые за почетные звания ежемесячно перечисляются студентам, аспирантам, учащимся из малообеспеченных семей, многодетным малообеспеченным семьям. В 2016 году такие выплаты различных сумм (от 1 тыс. до 6,5 тыс. рублей) получили 106 студентов и аспирантов, 13 многодетных семей и один инвалид первой группы.