Калининград, 29 марта, 2017, 15:34 — ИА Регнум. В районе военного госпиталя Балтийского флота в Калининграде несколько дней подряд развивался флаг из Германии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили блогеры, фиксирующие признаки «мягкой германизации» Калининградской области.

ИА REGNUM Официальный символ германской земли в российском городе

Официальный символ федеральной земли Бранденбург — красно-белое полотнище с гербовым орлом — реял на флагштоке на территории частной гостиницы «Котбус». Немецкий символ был убран только после того, как съёмочная группа «Вестей-Калининград» прибыла в гостиницу, чтобы выяснить причину водружения иностранного флага (к слову, причину персонал так и не сообщил).

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что, по всей видимости, практика вывешивания флага Бранденбурга на территории российской гостиницы связана с именем отеля. Котбус — это один из бывших округов федеральной земли Бранденбург.

Стоит отметить, что бранденбургский красно-белый флаг с гербовым орлом впервые принял правитель Геро I Железный. Именно он «прославился» первым Drang nach Osten, когда в 10-м веке огнём и мечом уничтожил славянские народы вплоть до Одера. При битве с войском славян в 963 году в Нижних Лужицах Геро I был тяжело ранен.

Кроме того, гербовый орёл бывшей Восточной Пруссии скопирован с бранденбургского символа (восточно-прусский орёл отличается лишь чёрной раскраской).

В беседе с ГТРК «Калининград» лидер калининградского общественного движения «Подними знамя» Армен Мурадянц предложил подумать над утверждением регламента использования иностранных флагов на территории РФ.

«В законе есть пробел: вывешивание иностранного флага на негосударственных зданиях не регламентировано вообще. Наверное, есть смысл выступить с инициативой об утверждении регламента использования иностранных флагов на территории Российской Федерации», — считает общественник.

ИА REGNUM дополняет, что за последние годы в сознании жителей Калининградской области отмечено доминирование немецких символов. По мнению шеф-редактора ИА REGNUM в Калининграде Андрея Выползова, смена культурного кода в Калининградской области — результат долгого времени и тонкой работы с отложенным результатом, зато результат такой работы — эффектен и не подлежит рассмотрению в суде. Идеологически оторванный от России, идеологически враждебный России российский регион — это адская машина, способная рвануть в нужный для противника момент. Это и есть «реваншизм 2:0».