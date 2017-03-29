Луганск, 29 марта, 2017, 15:30 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Низкая дисциплина

Солдат ВСУ ранил двух офицеров своего подразделения и скрылся, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге, передает Луганский информационный центр.

Как рассказал Марочко, инцидент произошел в первом батальоне 14-й мотострелковой бригады. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, рядовой нанес несколько ранений ножом двум офицерам своего подразделения, после чего скрылся, говорит подполковник.

Раненных офицеров отвезли в больницу в Лисичанске, отметил Марочко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые нарушения дисциплины в рядах ВСУ стали обычным явлением. Зачастую украинские военнослужащие в состоянии алкогольного опьянения наносят ранения различной степени тяжести, в том числе и летальные, себе или сослуживцам.

Ранее спикер ЛНР заявлял об инциденте, случившимся при разгрузке украинскими силовиками боеприпасов. Будучи пьяными, солдаты уронили боеприпас, который разорвался рядом с ними. В результате двое солдат погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести.

По мнению представителя ЛНР, все факты указывают на «катастрофическое состояние дел в вооруженных силах Украины и деградацию военно-политического руководства Украины».

Ополченец и бывший помощник министра обороны Украины Алексей Селиванов отмечал, что «разложение в украинской армии приобрело неконтролируемый масштаб». По его мнению, командиры ВСУ уже не способны самостоятельно поддерживать дисциплину в рядах украинской армии, поэтому правительство вынуждено законодательно вносить ответственность за нарушение воинской дисциплины.