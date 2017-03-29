Красногорск, 29 марта, 2017, 15:29 — ИА Регнум. В Московской области планируется создать систему мониторинга несанкционированных свалок отходов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил член экспертного совета при министерстве экологии и природопользования Подмосковья, первый заместитель председателя Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов, передает АГН «Москва».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка мусора

«Ранее проводились переговоры о реализации проекта по космическому мониторингу появления незаконных свалок. На это понадобилось бы 15−20 млн рублей, это очень дорого», — считает Расулмухамедов.

«Мониторинг с беспилотными летательными аппаратами оказался значительно эффективнее. И мы сосредоточились на разработке соответствующей методики. А космос оставили для менее срочных задач», — сказал он.

Он также пояснил, почему космический мониторинг менее эффективен, чем использование беспилотников.

«Причина банальна: в тумане спутник не может системно формировать четкие фотографии для построения картины. Нужно более длительное время. Кроме того, математическая обработка изображения, формирование читаемой карты и прочее требует значительных затрат», — пояснил Расулмухамедов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье с сентября 2016 года пресечено размещение мусора на 30 несанкционированных свалках. Власти, как могут, борются с незаконными свалками, но их число растет.

Напомним, официальных полигонов в Московской области всего 20. На каждый из них, по словам экологов, приходится по несколько незаконных. В России официально зарегистрировано около 20 тысяч несанкционированных свалок.

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