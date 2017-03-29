Москва, 29 марта, 2017, 15:31 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Авигдор Эскин

Для того, чтобы вернуть доверие молодежи к власти, государству необходимо коренным образом изменить подход к информационной политике. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 марта заявил публицист и общественный деятель Авигдор Эскин на круглом столе экспертов на тему «Митинги 26 марта — что это было и что ещё будет».

«Я хочу призвать жить не по лжи. И тогда молодежь будет относиться совершенно иначе к системе. Чтобы молодежь действительно могла обсуждать, куда этот корабль пойдёт дальше, а не как корабль тонет», — заявил Эскин.

Власть и в целом люди, которые должны были бы давать ответы на эти вопросы, не задумываются, как на них можно отвечать, указал публицист. «А ответить можно серьезной альтернативной идеологией и возможностью для молодых людей найти свой путь. Чтобы они знали, где об этом можно поговорить», — подчеркнул он.

Ключевая проблема сложившегося информационного пространства заключается в том, что любая общественная дискуссия идет вокруг наиболее сложных эпизодов российской истории, при этом наблюдатели, эксперты и СМИ в целом всячески пытаются искажать соответствующие события в удобном для себя свете.

«Когда по центральному телевидению молодому человеку некоторые люди объясняют, что Россию уничтожили по плану Далласа… не то что бы были какие-то проблемы, но молодой человек может ведь зайти в интернет, посмотреть как план Далласа называется на английском языке. Он понимает, что его обманывают, пытаются ввергнуть в какую-то реальность, которая не имеет никакого отношения к действительности», — прокомментировал Эскин.

По его мнению, необходимо изменить тон обсуждения общественной дискуссии — «сила России в светлых ее страницах», подчеркнул он.

«Нужно собрать умных людей, которые бы рассказали, что в российской истории есть отнюдь не только кровавые страницы. Нельзя всё строить на обсуждении кровавых страниц и провалах российской истории», — заявил общественный деятель.

В противном случае сложится ситуация, «когда, условно говоря, врага можно будет допустить не только до Москвы, но до Владивостока, когда теряется критерий того, что правда, а что нет, и не видишь настоящую угрозу, которая существует», заключил Эскин.

29 марта в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол «Митинги 26 марта — что это было и что ещё будет», в ходе которого участники обсудили причины и последствия несанкционированных митингов Алексея Навального 26 марта, когда на улицы российских городов вышло большое количество подростков.