Ватикан, 29 марта, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск заявил, что срочно необходимо предпринять меры для защиты мирного населения в Ираке, сообщает Reuters.

Catholicnews.by Папа Римский Франциск

Обращаясь к десяткам тысяч людей в своем еженедельном обращении на площади Святого Петра, Франциск подчеркнул, что обеспокоен положением гражданского населения в западном Мосуле.

Понтифик призвал все стороны «взять на себя обязательства по защите гражданского населения» ближневосточной страны.

Франциск произнес свою речь на следующий день после того, как министерство обороны США признало факт гибели 17 марта 200 мирных граждан от авиаудара сил коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты.

По данным ООН, в западном Мосуле с 17 февраля погибло 307 гражданских лиц, ранение получили 273 человека. Террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют мирных граждан в качестве живых щитов и стреляют в тех, кто пытается убежать.

Напомним, вооруженные силы Ирака ведут борьбу с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В настоящее время войска близки к освобождению западного Мосула, последнего крупного оплота террористов в стране.