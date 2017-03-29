Бужумбура, 29 марта, 2017, 15:07 — ИА Регнум.



Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library Малярийный комар

Более 4 тыс. человек погибло в результате вспышки малярии в Бурунди с начала 2017 года, заявили в ООН, сообщает Associated Press.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, в этой восточноафриканской стране с января 2016 года в стране было зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания. При этом в стране проживает около 11 млн человек.

Помимо эпидемии малярии, стране, в которой наблюдается острая политическая нестабильность, угрожает продовольственный дефицит.

Напомним, в Бурунди продолжается гуманитарный кризис, который усугубляется преследованиями людей со стороны президента Пьера Нкурунзизы.

Ситуация усугубляется тем, что правительство отказалось проводить переговоры с оппозицией или разрешить развертывание наблюдателей за соблюдением прав человека ООН.

Число беженцев, покинувших страну в связи с политическим и гуманитарным кризисом, на данный момент составляет 385 тыс. человек. По расчетам, до конца года страну покинет больше 100 тыс. вынужденных переселенцев, при этом общее число беженцев из Бурунди в 2017 году может достигнуть полумиллиона человек.