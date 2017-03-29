Санкт-Петербург, 29 марта, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания Оксана Дмитриева потребовала остановить возведение башни «Лахта центра» в Приморском районе Петербурга. Об этом она заявила 29 марта на пленарном заседании городского ЗакСа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lakhta.center «Лахта центр»

Как известно, центральным сооружением многофункционального общественно-делового комплекса «Лахта центр» будет башня. Ее высота со шпилем будет достигать 462 метров. Дмитриева убеждена, что из-за этой башни Петербург может лишиться статуса объекта культурного наследия ЮНЕСКО.

«Есть 19 позиций, по которым контролируется панорама центра Петербурга. Башню видно со всех контрольных точек, с Троицкого моста уже видно, Медный всадник будет «гладить» верхушку «Лахта центра». Это грозит тем, что город исключат из списка ЮНЕСКО. Дрезден, например, исключили из списка ЮНЕСКО после строительства моста через Эльбу», — сказала Дмитриева.

Она предложила немедленно прекратить строительство и провести общегородской референдум по этому вопросу.

«К тому же было решение комитета всемирного наследия ЮНЕСКО о том, что мы должны представить данные, отчет о том, как стройка повлияет на Петербург. Отчет не был представлен», — добавила депутат.

Напомним, строительство многофункционального общественно-делового комплекса «Лахта центр» ведется на северном берегу Финского залива с октября 2012 года. Общая площадь зданий и сооружений комплекса составит 400 тыс. кв. метров. Высота башни к моменту окончания строительства должна составить 462 метра, что сделает «Лахта центр» самым высоким зданием в России и в Европе.

Как сообщается на официальном сайте «Лахта-центра», по состоянию на март 2017 года идет строительство башни на уровне 65−67-го этажей, продолжается монтаж металлоконструкций на 62−65-м этажах, монтаж фасадов башни на 26−29-м этажах и другие работы.

Строительство «Лахта-центр» должно быть завершено в 2018 году. Предполагается, что он станет штаб-квартирой ПАО «Газпром» и ряда дочерних компаний газовой корпорации.

Как заявляют инициаторы проекта, район, где будет построен новый комплекс, станет примером формирования комфортной для человека среды за пределами исторического центра. В новом комплексе появятся общественные площади и единственный в городе амфитеатр с видом на воду для проведения городских мероприятий, галереи и досуговые комплексы. Береговая линия Финского залива будет облагорожена, общественные пространства комплекса соединятся с Парком 300-летия Санкт-Петербурга крытым пешеходным мостом. «Лахта центр» создаст в Приморском районе более восьми тысяч рабочих мест для высококвалифицированных специалистов, а также будет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в сфере обслуживания.