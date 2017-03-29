Москва, 29 марта, 2017, 14:53 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Несанкционированная акция против коррупции на Пушкинской площади

Как минимум на протяжении последних трех лет в школах Санкт-Петербурга вместо патриотического воспитания идет оголтелая пропаганда борьбы с коррупцией, заявил адвокат, эксперт РВС Олег Барсуков в ходе круглого стола на тему «Митинги 26 марта — что это было и что ещё будет», сообщает 29 марта корреспондент ИА REGNUM.

«Эта пропаганда борьбы с коррупцией выглядит тем навязчивее, чем она глупее и неуместнее в школе, и тем более навязчиво она насаждается», — отметил эксперт.

По словам Барсукова, делается это совершенно просто: директора школ заставляют учителей провести с родителями хотя бы одно собрание, посвященное коррупции. На логичные возражения педагогов, а о чем собственно разговаривать с родителями учеников, может быть о том, что мы и учителя, и руководство школы коррупционеры. На что получают ответы, что не имеет значения, о чем будет посвященное теме коррупции собрание, главное отчитаться в его проведении.

Но на теме собраний все не заканчивается, отмечает эксперт, стенды, на которых школьникам раньше рассказывали о подвигах предков, теперь полностью посвящены теме все той же пресловутой коррупции. Среди детей проводятся семинары, конкурсы, на которых они рисуют то, как, например, былинные богатыри побеждают гидру коррупции.

«Это течение, когда патриотизм заменяется борьбой с коррупцией, оно государством вообще не регулируется, оно какими-то устными распоряжениями спускается директорам школ. И чем глупее это выглядит, тем навязчивее оно насаждается», — подчеркнул адвокат.

Итогом такой патриотической работы среди детей, считает эксперт, становится то, что дети оказываются безоружными против влияния различных авантюристов: «Когда школьникам, которых несколько лет учили бороться с коррупцией, показывают, что вот он, этот жупел коррупции, перед вами, этот премьер-министр Медведев. Я не питаю, не испытываю никаких хороших чувств, но в данной ситуации отчетливо видно, что он был отдан на заклание».

В заключение правозащитник обратил внимание на то, что те властные органы, которые организовали этот разогрев молодежи в состояние, которым легко манипулировать, теперь пожинают плоды своих трудов. «26 марта на акции в Петербурге мы могли наблюдать девушек, на спинах которых было написано, что мужчинам нет места в политике. Это, видимо, ответ на подарок Дмитрия Медведева от женщин, которым он подарил «Стратегию в интересах женщин», которая как раз и продвигает идеи о том, где мужчинам нет места», — заключил эксперт РВС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта в ходе круглого стола «Митинги 26 марта — что это было и что ещё будет» эксперты обратили внимание на беспомощность государства и окологосударственных патриотических структур перед лицом несанкционированных властью акций.

Подробности читайте здесь: Родители не хотят воспитывать своих детей — «мы получили последствия»

И здесь: «Патриотического движения на улице нет»