Киев, 29 марта, 2017, 14:44 — ИА Регнум.

На территории Украины объявлен в розыск генерал-майор Вооружённых сил России Роман Шадрин. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский закон

Шадрин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины. Генералу инкриминируют «участие в террористической организации», «ведение агрессивной войны» и «вынесение приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением».

Отмечается, что в период с октября 2014 по август 2015 года Шадрин участвовал в боевых действиях против украинских военных в качестве заместителя главы Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики.

В сообщении указано, что готовится ходатайство о разрешении на задержание генерала.

Ранее, 27 марта, пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщала об объявлении в розыск другого российского военного — командующего 41-й общевойсковой армией ЦВО Вооруженных сил России генерала-майора Алексея Завизьона.

Как уточнялось, Завизьон извещен о том, что подозревается в ряде преступлений, среди которых посягательство на территориальную целостность Украины и «участие в террористической организации». По версии украинской стороны, генерал командовал 1-м армейским корпусом народного ополчения Донецкой Народной Республики в 2015 году.