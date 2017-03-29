Калуга, 29 марта, 2017, 14:54 — ИА Регнум. В Калужской области Обнинский городской суд удовлетворил требование прокурора о признании недействительным медицинского свидетельства о смерти и аннулировании записи акта о смерти местного жителя. Об этом 29 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

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Прокурорской проверкой установлено, что в октябре 2016 года в приемное отделение клинической больницы №8 Обнинска бригадой скорой медицинской помощи был доставлен мужчина 1977 года рождения в сопровождении женщины, представившейся его родственницей.

Документов, удостоверяющих личность, при пациенте не оказалось, однако сопровождающая его женщина предъявила медицинскому персоналу полис ОМС якобы на его имя. Медицинская карта экстренного пациента оформлялась на основании устных данных.

Спустя несколько дней мужчина скончался в больнице, после чего предполагаемая родственница умершего получила свидетельство о его смерти, на основании которого Комитетом муниципального архива и записи актов гражданского состояния администрации города Обнинска внесена соответствующая запись.

Тем временем в прокуратуру обратилась знакомая мужчины, на имя которого было выдано свидетельство о смерти, и сообщила, что на самом деле тот умершим не является.

Проверка установила, что мужчина, на имя которого выдано свидетельство о смерти, на самом деле жив, но, преследуя личные интересы, никаких мер к аннулированию записи акта о своей «смерти» самостоятельно не предпринимает, тем самым создавая себе условия для совершения противоправных действий.

В целях предотвращения негативных последствий от возможных незаконных действий ожившего «покойника», прокурор города обратился в суд с исковым заявлением об аннулировании записи акта о его смерти.

Кого именно похоронили вместо внезапно ожившего обнинчанина, пока не выяснили.

Напомним, согласно статистическим данным, по различным причинам в 2016 году в Калужской области умер 1491 человек.