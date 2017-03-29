Санкт-Петербург, 29 марта, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Использование оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» будет отрабатываться в ходе учений на одном из полигонов Ленинградской области. Для этого на полигон уже прибыло ракетное соединение Западного военного округа (ЗВО), сообщили 29 марта в окружной пресс-службе.

Mil.ru Комплекс «Искандер-М»

В учениях принимают участие более 300 военнослужащих и около 90 единиц техники.

«В ходе занятий ракетчики выполнят условные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса условного противника, а также его командные пункты», — пояснили в пресс-службе ЗВО.

Как сообщается, боевые расчеты будут тренироваться в подготовке к ракетному удару с подготовленных и неподготовленных стартовых позиций, а также при развертывании с марша.

Напомним, что в январе 2017 года с расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетных соединений ЗВО, дислоцированных в Ивановской и Ленинградской областях, были проведены тренировки по управлению ракетными ударами.

Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» предназначен для нанесения ракетных ударов по особо важным малоразмерным и площадным целям в глубине оперативного построения войск противника. Комплекс способен производить пуск ракет в режиме «готовности с марша» без выхода боевого расчета из кабины. Он позволяет поражать цели на дистанции более 400 км с точностью попадания плюс-минус 2 метра.