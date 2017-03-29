Москва, 29 марта, 2017, 14:43 — ИА Регнум.

Развал школьного образования является одной из ключевых причин, из-за которой молодежь становится все более подверженной политическим манипуляциям. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 марта эксперт общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» Александр Коваленин на круглом столе экспертов на тему «Митинги 26 марта — что это было и что ещё будет».

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«Если бы они хотели новое общество, мы бы уже включились и помогли им, подсказали что-то. Но мы видим, как это обсуждение проходит у них же. Они же вышли на тусовку, на забавную игру. Они выходят, чтобы поиграть с полицейскими «в салочки». Это несерьезное поведение чисто майданного типа», — заявил Коваленин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Коваленин

По его мнению, молодежь всё больше и больше становится подвержена упрощенному мышлению в результате проведенной в России реформы школьного образования. «Это достижение школьной реформы. Всякое системное знание объявлено ненужным, и полностью исчезла культура сомнения», — объяснил он.

«Исчезновение культуры сомнения — это и есть майданное сознание. Люди, готовые пойти на любой лозунг», — добавил эксперт.

Коваленин также высказал мнение, что до сих пор уровень политической культуры в России оставался относительно высоким, и именно это помогло преодолеть политический кризис конца 2011 года — «люди отнеслись скептически, задали кучу неудобных вопросов»

«Чем дальше, тем меньше этой критичности в интернете, особенно у молодежи. То, что творится в школе это самая серьезная проблема», — заявил он.

29 марта в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол «Митинги 26 марта — что это было и что ещё будет», в ходе которого участники обсудили причины и последствия несанкционированных митингов Алексея Навального 26 марта, когда на улицы российских городов вышло большое количество подростков.