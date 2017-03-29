Ижевск, 29 марта, 2017, 14:35 — ИА Регнум. МЧС Удмуртии просит жителей республики сохранять спокойствие и не поддаваться панике — с 28 марта на реках начались взрывные работы. Мероприятия проводятся для защиты мостов, гидротехнических сооружений и с целью предупреждения ледяных заторов, беспрепятственного пропуска паводковых вод, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

Спасатели-удмуртия.рф Взрыв на реке в Удмуртии

В 2017 году спасатели будут работать в семи районах республики. Закончатся взрывные работы 4 апреля.

По информации ГУ «Поисково-спасательная служба Удмуртии», взрывать лед будут на реках Кильмезь и Вала в Сюмсинском районе, на реке Чепца в Дебесском и Балезинском районах, на реках Чепца и Пызеп в Кезском районе, в Игринском районе на реке Ита и в Воткинском — на реке Сива.

Напомним, пик паводка в Удмуртии ожидается 15−24 апреля. В зону возможного подтопления попадают 19 муниципальных образований, 22 населенных пункта с населением около 4 тыс. человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по некоторым оценкам, паводок 2016 года в Удмуртии стал самым сильным за последние несколько лет. С 20 апреля на территории региона действовал режим повышенной готовности. В Балезинском районе 19 апреля был введен режим ЧС в связи с прорывом временной дамбы.

К 25 апреля паводковая ситуация начала стабилизироваться. 29 апреля режим повышенной готовности был отменен.

В пиковый период в зоне подтопления находились более 460 домов, в которых проживает более 2 030 человек. Подъем уровня воды наблюдался в городах Глазове и Ижевске, поселках — Балезино и Игра, а также в селе Яган Малопургинского района.