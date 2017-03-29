Москва, 29 марта, 2017, 14:38 — ИА Регнум. У гражданского общества есть свой объект защиты — государство, и под снос «навальным» его отдавать нельзя, нужно действовать, заявил в ходе круглого стола экспертов «Митинги 26 марта — что это было и что еще будет» в ИА REGNUM лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

По его словам, «мы это государство под снос навальным не отдадим», и гражданскому обществу совершенно не интересно, что думает система и думает ли она вообще. «Если гражданское общество хочет защитить государство от Навального и компании, а речь идет об этом, а не о борьбе с коррупцией, то надо действовать».

Кургинян заявил, что в ближайшее время «Суть времени» и РВС соберут чрезвычайный съезд, на котором эти действия будут обсуждаться. «Никакого отношения к системе, характеристики которой я описал, это иметь не будет. И если эта система так хочет разрушать государство, то в той своей части, в которой она этого хочет, она такой же наш враг, как Навальный», — подчеркнул политолог.

«Я не хочу сказать, что можно сделать государство хорошим. Я хочу сказать, что оно должно быть, хотя бы в том виде, в котором есть, а потом медленно улучшаться. А работать через его обрушение мы не дадим никому. По крайней мере мы будем сражаться против того, что это происходит», — пояснил Кургинян.

Он добавил, что если какая-то часть государства или элиты хочет защищать государство — «милости просим». «Но мы должны это увидеть. Почему они держат свое желание в top secret? Что это за пассив?»

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание участника несанкционированной акции в Москве

Ранее во многих городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, состоялись несогласованные с властями митинги и шествия, в ходе которых полиция провела задержания участников.

В столице, где акция в центре города не была согласована с мэрией, полиция задержала, по официальным данным, 600 человек. Городские власти оценили численность акции в 8 тысяч участников, организаторы заявили о 25−30 тысячах участников.

Причем наблюдатели за несогласованными сходками отметили, что среди участников протеста было много несовершеннолетних, в частности, они выступали перед собравшимися или несли лозунги акции.