Пекин, 29 марта, 2017, 14:33 — ИА Регнум. По состоянию на 29 марта центральный паритетный курс юаня к доллару США составил 6, 8915 юаня за доллар. Соответствующее заявление было размещено Народным банком Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Национальная валюта КНР продолжает «дешеветь» по отношению к доллару США уже второй день подряд. Всего за два рабочих дня юань «потерял» 214 базисных пунктов, из которых 133 пункта пришлись на 29 марта, пишет «Синьхуа».

Очередное ослабление юаня произошло вскоре после продолжительного укрепления национальной валюты, начавшееся еще 22 марта, когда юань подорожал на 370 базисных пунктов.

В Пекине считают, что главными причинами ослабления юаня являются внешнеэкономическая деятельность третьих стран, а также проводимая в настоящее время реформа механизма расчета паритетного курса.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 марта китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США на 81 базисный пункт, остановившись на отметке 6,8782 юаня за доллар.