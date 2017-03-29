Красногорск, 29 марта, 2017, 14:32 — ИА Регнум. В Московской области повышают платежную дисциплину при оплате за энергоресурсы. Об этом сегодня, 29 марта, заявил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, сообщается на сайте облправительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В настоящее время задолженность предприятий ЖКХ, работающих на территории Московской области, за потребленный газ составляет 9,411 млрд рублей, это почти на 150 млн рублей меньше, чем было на аналогичный период 2016 года.

Но при этом в ряде муниципальных образований платежная дисциплина остается низкой. По итогам марта худшие показатели по оплате за газ и электроэнергию продемонстрировали предприятия жилищно-коммунального комплекса Коломенского, Щелковского, Орехово-Зуевского, Пушкинского, Солнечногорского муниципального районов, а также городского округа Руза.

«Отопительный период подходит к завершению, и после его окончания, в случае, если по проблемным задолженностям не будут достигнуты договоренности о реструктуризации, могут возникнуть риски ограничения подачи энергоресурсов. То есть люди в тех муниципальных образованиях, руководство которых не уделяет должного внимания решению данных вопросов, могут остаться без горячей воды или электроэнергии», — отметил Пестов.

Правительство Московской области требует от муниципалитетов не допустить подобного развития ситуации.

По мнению зампреда, для этого необходимо заблаговременно садиться за стол переговоров с ресурсопоставщиками и следить за исполнением согласованных графиков реструктуризации задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, газовый долг Московской области в ноябре 2016 года составил более 6 миллиардов рублей. Основными причинами его образования стали долги Минобороны перед областью, устаревшая инфраструктура и неэффективные котельные, а также хищения средств в сфере ЖКХ.

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