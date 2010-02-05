Ярославль, 29 марта, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Ярославской области Анатолий Лисицын считает, что события последних нескольких дней служат доказательством наличия проблем в диалоге власти с обществом. Об этом сенатор написал на своей странице в Facebook.

Фото со страницы в Facebook Анатолий Лисицын

«Есть ли кто у Правительства, кто понимает, что с проблемным, растрепанным обществом надо сегодня вести открытый диалог?» — задаётся вопросом Анатолий Лисицын.

По мнению Лисицына, который более 16 лет руководил Ярославской областью, ответственным чиновникам стоит посоветоваться с губернаторами «первой волны», долгожителями во власти (15−20 лет).

«Для нас в те «смутные годы» главной задачей было массированное общение с народом. Мой личный график работы длительное время представлял: понедельник и пятница — кабинет, а остальные пять дней — районы, города, деревни, по 5−7 встреч с директорами, учителями, врачами, ветеранами, молодежью. Во все акции: «перекрытия дорог», «кастрюльные бунты», я всегда считал своим долгом стоять рядом с плакатом «Ельцина, Лисицына в отставку». Русский человек всегда был силён двумя качествами, которые спасали его в тяжелые времена, — Надеждой и Терпением. Надежда нас чаще всего обманывала, а терпение заставляло верить в очередную надежду. И люди нам верили, верили, что Россия начинает свой новый путь. 16 лет губернатором, 9 выборных кампаний, 73 процента доверия на последних выборах», — написал Анатолий Лисицын.

Сенатор считает, что власть уверовала в свой административный ресурс.

«Отмена выборов мэров, постоянная корректировка избирательных законов, муниципальное безденежье ведут к потере контактов с народом, недоверию людей к выборам и власти. А власть забыла, что компромисс и открытое общение — это оружие умных руководителей и политиков. Создаётся впечатление, что и партия власти в отсутствие реальной оппозиции уверовала в свою незыблемость, но забыла, что власть без критики теряет иммунитет борьбы. События последних дней как раз и показывают это. Немая пауза вместо диалога. Разве у Кремля нет тех, кто верит в нашего Президента и готов эту веру доказывать? Есть, и много. Я на своём региональном уровне готов это доказывать и обосновывать. Я убеждён, что у Президента и его команды настало время работы над ошибками! За 25 лет сделано много, очень много, но не все. Народ ждёт открытого и честного диалога с властью. В этом наше стабильное будущее!» — резюмирует Анатолий Лисицын.