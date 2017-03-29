Москва, 29 марта, 2017, 14:22 — ИА Регнум.

Скандальные заявления посла Испании в Киеве Херардо Бугайо Оттоне в адрес России, ее президента, а также перспектив реализации Минских соглашений и урегулирования на востоке Украины являются недопустимыми. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте министерства 29 марта.

Reportero.info Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испании на Украине Херардо Анхель Бугайо Оттоне

«Полагаем, что, сделав безапелляционные и предвзятые заявления, представитель Испании в Киеве не только вышел далеко за рамки своего официального статуса, но и противопоставил себя официальной позиции руководства собственной страны, которое придерживается взвешенных позиций», — говорится в сообщении.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве добавили, что ждут от Мадрида оценки того, «насколько высказывания их дипломатического агента на Украине соответствуют целям и задачам испанской внешней политики».

Как напомнили в МИД РФ, дипломат Оттоне, выступивший 22 марта в Киеве на заседании пресс-клуба «Дипломаты без галстуков», поставил под сомнение необходимость выполнения Минских соглашений, а также допустил ряд неприемлемых высказываний в адрес РФ и ее президента.