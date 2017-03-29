Москва, 29 марта, 2017, 14:21 — ИА Регнум.



skeeze Комета на ночном небе

В первый день апреля к Земле на минимальное расстояние подойдет комета Туттля-Джакобини-Кресака. Небесное тело можно будет наблюдать в телескопы, а при ясной погоде — в бинокль, передает телеканал «Мир 24».

Кратчайшее расстояние между кометой 41Р/ Туттля-Джакобини-Кресака и Землей составит 21 млн 231 тыс. 152 км, а уже 13 апреля небесное тело вблизи Солнца. В этот период она будет выглядеть особенно яркой на ночном небе.

Ночью 30 марта комета будет доступна для наблюдения в околозенитной части неба. В эту ночь она перейдет в созвездие Дракона.

Комета Туттля-Джакобини-Кресака относится к короткопериодическим кометам семейства Юпитера — испытывая влияние планеты-гиганта, небесное тело не способно удалиться от Солнца. Полный оборот вокруг светила комета делает за 5,42 года — так, год назад расстояние между ней и Землей было в 30 раз больше, чем сейчас.

В 1858 году комету открыл астролог Хорос Туттль, затем независимо от него объект обнаружили еще два ученых: в 1907 году — француз Мишель Джакобини, а в 1951 году — чехословацкий астроном Любор Кресак.

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