Ярославль, 29 марта, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля рекомендовали мэрии начать работу по легализации гимна городу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете города.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Ярославль

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре прошлого года с предложением создать гимн Ярославлю к муниципалитету и мэрии города обратились член общественной палаты Ярославской области Владимир Извеков и советник главы администрации Тутаевского района Александр Сизов. Кандидатом стала песня Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова «Город-князь». Но из-за того, что в Уставе города такого понятие как «гимн» не было прописано, работа застопорилась. Городской Институт развития стратегических инициатив по заказу мэрии провел опрос и 3\4 ярославцев сказали, что одобряют появление гимна и конкретно этой песни в его роли. При этом опрошенным не предлагали варианты песен, а давали послушать только «Город-князь».

В ближайших планах мэрии внесение изменения в Устав города и появление в нем понятия «гимн», сообщил председатель комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления Олег Ненилин.

«После того как это будет сделано, надо вынести на общее обсуждение ярославцев песню «Город-князь» и выяснить, как жители города относятся к ней. Мы рекомендовали мэрии опубличить его на сайте мэрии, чтобы начать обсуждение», — сказал председатель комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления Олег Ненилин.

В Ярославле, похоже, хотят выбрать не только гимн, а конкретную песню. В еще одном ярославском городе — Ростове — тоже решили создать свой гимн, но администрация города объявила открытый конкурс и не знает сама, какое произведение может стать победителем. В Ярославле, похоже, не учли еще одного момента, что песня «Город-Князь» защищена авторским правами и надо обговаривать этот вопрос, чтобы не платить за каждое исполнение гимна.