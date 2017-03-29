Москва, 29 марта, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Ухудшение экономической ситуации в Европе не означает необходимости избавляться от сбережений в евро — есть вероятность, что европейская валюта начнет укрепляться. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 марта ведущий аналитик AMarkets Артем Деев, комментируя прогнозы о продолжении финансового кризиса в Европе в связи с запуском процедуры Brexit.

Petr Kratochvil Брексит

«Ухудшение ситуации в Европе кардинальным образом не скажется на российской валюте, однако не исключено, что в долгосрочной перспективе курс евро продолжит снижаться. Тем не менее этот процесс будет иметь довольно постепенный характер, поэтому срочно избавляться от вложений в евро не стоит», — полагает он.

Более того, стоит учитывать, что рано или поздно ЕЦБ будет вынужден начать повышать ставки, а это, в свою очередь, «может переломить нисходящий тренд, и евро начнет укрепляться», говорит Деев. «Валютный рынок сейчас крайне волатилен, и поэтому однозначного ответа, как валюта будет себя вести на фоне политической нестабильности, сейчас мало кто решится прогнозировать», — полагает он.

При нынешнем положении вещей в Европе новый виток финансового кризиса неизбежен, полагает главный валютный стратег датского Saxo Bank Джон Харди, пишут СМИ. По его мнению, примеру Brexit — выходу Великобритании из ЕС — могут последовать другие страны, и первый кандидат — это Италия, экономика которой не растет много лет подряд. Проблемы наблюдаются также в Испании и Португалии, но хуже всего положение в Греции, считает Харди. Ожидается, что 29 марта постпред Великобритании при ЕС Тим Барроу передаст главе Евросовета Дональду Туску подписанное британским премьер-министром Терезой Мэй письмо, в котором будет содержаться официальное уведомление о выходе Великобритании из ЕС. Согласно правилам Лиссабонского договора, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — ровно два года спустя после запуска Brexit.