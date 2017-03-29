Архангельск, 29 марта, 2017, 14:17 — ИА Регнум. В Архангельске состоялось торжественное открытие Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин поприветствовал участников и гостей Форума и выразил надежду на то, что форум «Арктика — территория диалога» действительно станет постоянной международной площадкой для открытого диалога по актуальной арктической повестке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе форума.

Анна Кошечко ИА REGNUM На форум аккредитовалось более 600 журналистов

«Деятельность нашего государства направлена на создание современной, комфортной среды жизнедеятельности на Арктических территориях, на сохранение самобытности коренных народов как носителей генетически унаследованного знания об этих суровых условиях жизни, о возможности выживании в них и процветания». — подчеркнул Дмитрий Рогозин в ходе своего обращения, а также выразил надежду на то, что по итогам работы каждой сессии Форума будут выработаны конкретные предложения, которые будут положены в основу дальнейших управленческих решений.

«Выдержать разумный баланс при развитии и освоении Арктического региона — это глобальный вызов. Поэтому сегодня Арктика — это в первую очередь территория диалога. Диалога мудрых, компетентных и ответственных людей, которые знают, какой надо оставить Арктику для наших детей», — заключил г-н Рогозин.

С приветственным словом выступил Артур Чилингаров, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

«Мы сейчас как никогда нуждаемся в широком, свободном и непредвзятом международном диалоге на самых разных уровнях для обсуждения важнейших проблем Арктического региона. Мы можем с гордостью заявить, что в результате наших общих усилий страны Арктического региона смогли сохранить достигнутый уровень сотрудничества. Без преувеличения можно сказать, что сотрудничество в Арктике сегодня является образцом добрососедской, стабильной и предсказуемой политики. Формат Форума дает возможность для диалога между учеными, экспертами, чиновниками и руководителями компаний», — сказал г-н Чилингаров.

Среди выступающих присутствовали: вице-премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ван Яна, министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон, министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде, посол Соединенных Штатов Америки Джон Теффт, старший государственный министр трудовых ресурсов, старший государственный министр Канцелярии Премьер-Министра Республики Сингапур Сэм Тан.

Поприветствовал участников и губернатор Архангельской областиИгорь Орлов:

«Для нас большая честь принимать гостей со всего мира. И мы надеемся, что эти дни принесут каждому из вас радость открытий, продуктивных решений, полезных встреч».