Москва, 29 марта, 2017, 14:12 — ИА Регнум.

Активизация молодежи в сфере политики может послужить поводом для власти не только вспомнить о рисках, но и поводом для оптимизма. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 марта заявил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков на круглом столе экспертов на тему «Митинги 26 марта — что это было и что ещё будет».

Дарья Антонова ИА REGNUM Несанкционированная акция против коррупции на Пушкинской площади

«За некоторое время до знаменитых протестных акций 2011 года социологи фиксировали, что среди молодежи во многих регионах достаточно высокая поддержка «Единой России» сохранялась куда дольше, чем среди представителей некоторых более старших возрастных групп», — заявил Нейжмаков.

«Сейчас мы наблюдаем, что и за пределами столиц в целом ряде регионов молодежь достаточно активно оказалась вовлечена в недавние протестные митинги. Однако для властей этот опыт — не только напоминание о рисках, но и повод для оптимизма», — считает политолог.

По его мнению, если совсем недавно «молодежь вполне можно было считать средой, где уровень поддержки властей был высоким», то эту поддержку в ближайшей перспективе вполне можно будет вернуть. Кроме того, далеко не факт, что участники протестных акций отражают настроения молодежи в регионах целиком, добавил эксперт.

Между тем для политического процесса в столице подобные митинги против коррупции играют напрямую против интересов оппозиционных сил, указал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций.

«В оппозиционной среде наблюдается в общем-то эйфория. Активисты, функционеры действуют по принципу, что подростки кинули первую связку ботинок, а они на этой волне смогут тоже подняться. Но на самом деле эти акции, организованные при содействии Навального, во многом перебили ту повестку, на которую рассчитывали оппозиционные силы на уровне регионов», — указал Нейжмаков.

«В Москве, например, на муниципальных выборах, которые назначены на сентябрь, оппозиционные партии и кандидаты, которые занимаются социальным протестом, готовились конкурировать за самые разные темы — критикуя власти по вопросам о сносе пятиэтажек и так далее», — пояснил эксперт.

Однако акции 26 марта явно перебили информационный резонанс от инициатив оппозиционных сил по этим вопросам региональной повестки, считает политолог.

«Если подобные акции повторятся, такой негативный эффект для московских оппозиционных сил, не связанных с Навальным, только укрепиться, и не факт, что при этом серьезно увеличиться явка оппозиционных избирателей на эти муниципальные выборы», — заявил Нейжмаков.

29 марта в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол «Митинги 26 марта — что это было и что ещё будет», в ходе которого участники обсудили причины и последствия несанкционированных митингов Алексея Навального 26 марта, когда на улицы российских городов вышло большое количество подростков.