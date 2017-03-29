Астрахань, 29 марта, 2017, 14:08 — ИА Регнум.

В Астрахани муниципальное кладбище областного центра пострадало от рук вандалов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 29 марта, хулиганы испортили почти 30 надгробий.

30.мвд.рф Оскверненная вандалами могила

Инцидент произошел на погосте в Трусовском районе. О случившемся сообщили работники МБУ Астрахани «Чистый город».

Злоумышленники сорвали с мест могильные плиты. Некоторые памятники полностью разбиты.

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В полицию уже поступило несколько заявлений от родственников умерших, которым теперь придется восстанавливать надгробия. Также письмо в прокуратуру по факту случившегося направлено и от управления по коммунальному хозяйству и благоустройству.

Надзорное ведомство уже начало проверку, полиция ищет злоумышленников.

Последние акты вандализма в Астраханской области датируются 2013 годом. В сводках МВД в октябре 2013 года сообщалось о 18 оскверненных захоронениях на кладбище в селе Иванчуг Камызякского района. Здесь, как и в соседних сёлах Увары и Успех, были выкопаны кресты; некоторые просто меняли местами. Сотрудники полиции установили, что совершил все эти преступления один и тот же человек. Им оказался 20-летний уроженец Камызякского района, инвалид детства II группы, следы пальцев рук которого совпали с оставленными на месте преступления. На допросе задержанный пояснил, что ему не нравился вид крестов на фоне луны.