Санкт-Петербург, 29 марта, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Председатель петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров напомнил о развале СССР и киевском Майдане после многотысячных несанкционированных уличных акций в Петербурге, Москве и других городах, состоявшихся 26 марта.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров на трибуне Законодательного собрания

Напомним, организованный сторонниками Алексея Навального митинг на Марсовом поле, который не был согласован властями Петербурга, вылился затем в шествие по Невскому проспекту, после чего полицейские задержали 131 человека.

«Много лет назад мы аплодировали стихийным митингам, стихийным проявлениям. И что мы получили? Мы развалили великое наше государство Советский Союз», — сказал Макаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава парламента Петербурга заявил, что только суд может решить, допустил ли премьер-министр Дмитрий Медведев факты коррупции, о чем заявляли митингующие, требовавшие отставки главы правительства. Макаров считает, что молодым людям, выходящим на митинги, нужно через учителей и преподавателей объяснять, что на самом деле происходит в стране.

«Митингами, особенно стихийными, эти вопросы не решаются. Очень легко завести улицу, но остановить практически невозможно. Это (митинг 26 марта — прим.ред.) должно стать поводом для анализа не только чиновников, но и тех людей, которые работают с молодежью. Нужно говорить с ней на одном языке. В школах, институтах, университетах надо обратить на это внимание, с точки зрения разъяснения каких-то позиций», — сказал Вячеслав Макаров.

Он призвал «детально проанализировать» причины и результаты воскресных акций и «заниматься» самыми активными молодыми людьми, чтобы привить им «чувство колоссальной ответственности, тревоги за судьбу Отечества».

«Если не будет единения в стране всех слоев населения, это закончится, как в соседнем государстве — Майданом, кровопролитием, страшно разнузданной коррупцией», — сказал спикер Заксобрания Петербурга.

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Как сообщалось, 26 марта в Москве, Санкт-Петербурге и в ряде других крупных городов России прошли массовые акции под лозунгами борьбы с коррупцией. В обеих столицах акции не были согласованы с властями и завершились задержаниями нескольких сотен участников.