Архангельск, 29 марта, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Добыча на российском арктическом шельфе станет рентабельной при цене на черное золото $70-$100 за баррель. Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил министр энергетики России Александр Новак в кулуарах международного форума «Арктика-территория диалога» в Архангельске.

Д. Банин Арктика

«Мы исходим из того, что наши нефтегазовые компании, по оценке, экономически выгодно и эффективно это при цене от $70 до $100», — сказал Новак.

Глава Минэнерго РФ также добавил, что ресурсы шельфа Арктики составляют около 70 млрд тонн нефти и 200 трлн кубометров голубого топлива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Архангельске открылся международный форум «Арктика — территория диалога». Центральной тема форума, который продлится два дня, стала присутствие человека в Артике.

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