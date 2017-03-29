Лондон, 29 марта, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Британский аналитический центр Z/Yen Group опубликовал обновленный рейтинг крупнейших мировых финансовых центров (GFCI). В обновленный рейтинг попали сразу несколько китайских мегаполисов, в том числе Шанхай (13-е место) и Пекин (16-е место).

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Помимо Шанхая и Пекина в список крупнейших финансовых центров вошли Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Циндао и Далянь. Неизменными лидерами среди ведущих финансовых центров мира остаются Ньй-Йорк, Лондон и Сингапур, пишет «Синьхуа».

«За последние 5 лет количество мировых финансовых центров, расположенных на территории КНР, неуклонно растет. В ближайшем будущем Китай может обогнать США, став ведущим мировым финансовым центром», — отмечают авторы доклада.

В октябре 2016 года был опубликован рейтинг городов КНР по активности внешних связей. В тройку лидеров вошли Пекин, Шанхай и Гонконг. В десятку лидеров также вошли Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чунцин и Чэнду.

Власти китайских городов уделяют пристальное внимание развитию связей с внешним миром. Многие города КНР в различной степени участвуют в глобальных политических и экономических процессах.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, кредитный рейтинг Китая снижен до «негативного» международным рейтинговым агентством Standard&Poor's. Негативное изменение рейтинга связано с тем, что возрастают риски кредитоспособности китайского правительства.