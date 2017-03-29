Каракас, 29 марта, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 28 марта призвал народ к национальной дискуссии по вопросу о необходимости для страны по-прежнему оставаться членом Организации американских государств (ОАГ), принимая во внимание то, что организация способствует вмешательству во внутренние дела страны, сообщает канал Telesur.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

«Я открываю дискуссию, в первую очередь с нашими людьми, с честными людьми, с патриотами, которые хотят мира. Я открываю национальную и международную дискуссию о нарушении устава ОАГ, об агрессии сговорившейся группы правых правительств против Венесуэлы, а также об актуальности Организации американских государств, ее деятельности и полезности», — заявил президент Венесуэлы во время встречи с исполнительным кабинетом, состоявшейся в Президентском дворце Мирафлорес.

«ОАГ была создана как министерство колоний, чтобы сохранять контроль и гегемонию в Латинской Америке и Карибском бассейне. Мы могли бы сказать, что с момента своего основания данная организация прошла два основных этапа. В ходе первого этапа, который проходил с 1948 по 1998 год, шла подготовка, обоснование и узаконивание государственных переворотов на континенте», — заявил Мадуро.

А второй этап, по мнению Мадуро, начался с приходом Боливарианской революции в Венесуэлу, когда было предложено поднять вопрос о возвращении в организацию исключенной Кубы и использовать Демократическую хартию против государственных переворотов в Гондурасе в 2009 году и в Парагвае в 2011 году.

Президент Мадуро добавил, что Венесуэла не склоняет к имперским притязаниям, а также объявил о начале третьего этапа в истории организации, которая намеревалась нарушить мир и стабильность в стране с помощью действий, продвигаемых международным правыми силами, а также их сторонниками внутри Венесуэлы.

«Теперь, похоже, начинается третий этап жизни организации. Она стала на сторону международных правых сил, и указания её структурам и официальным лицам напасть на Венесуэлу пришли из Государственного департамента США. А Венесуэла ни на кого не нападала», — заявил президент.

Напомним, что накануне ряду страна ОАГ не удалось применить Межамериканскую демократическую хартию против Венесуэлы и, таким образом, надавить на ее правительство.