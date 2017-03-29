Мадрид, 29 марта, 2017, 13:35 — ИА Регнум. «Американский филиал Deutsche Bank оказался между молотом и наковальней — Trump Organization должна ему 300 миллионов долларов, взятых в качестве кредита в 2012 — 2015 на развитие бизнеса по недвижимости под личные гарантии нынешнего хозяина Белого Дома, — сообщает издание. — Залогом выступает собственность Трампа. До момента, пока тот не был избран президентом США, такие условия представлялись банку как нечто, дающее хорошие преимущества. Однако после того, как Трампа избрали на высшую должность, банк лишился возможности наложить эмбарго на собственность первого лица Америки, поскольку по закону президент не должен иметь бизнес и оштрафовать его при подобных форсмажорных обстоятельствах не представляется возможным».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Беспокойство Deutsche Bank, который, по словам того портала, «пока не испытывает проблем с получением платежей от фирмы Трампа», связано, скорее всего не с тем, что, став президентом», хозяин Овального Кабинета решит «кинуть» банк на вполне законных основаниях, а с тем, что «финансовое учреждение было оштрафовано в бытность Обамы президентом на 629 миллионов долларов за отмывание денег через свои филиалы в Москве и Лондоне и потому хотело бы продать долг Трампа, чтобы залатать дыры, но не знает, как это сделать».