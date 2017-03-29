Рязань, 29 марта, 2017, 13:31 — ИА Регнум. В микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани произошла очередная авария на тепломагистрали. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, без тепла остались 116 жилых домов, а также девять школ и четыре детских сада.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

Прорыв произошел в районе торгового центра «Европа». Подача тепла была прекращена в 9:00 29 мая. Сейчас специалисты локализовали место порыва и начали устранять последствия аварии.

«По предварительной оценке, работы будут завершены до 20:00 29 марта», — сообщили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, по данным мэрии, средний возраст всех теплосетей в Рязани составляет примерно 30 лет. Их износ составляет 85%. В абсолютных цифрах еще более пугающе — из 528 километров нужно заменить 448 километров труб (в двухтрубном исчислении). Для их замены требуется около 11 млрд рублей .

С начала года в городе произошло несколько аварий, из-за которых мерзли жители. К примеру, 13 января прорыв теплосети произошел на улице Братиславской. Тогда из-за аварии без тепла остались 15 домов и детский сад №30.

13 февраля в микрорайоне Дашково-Песочня из-за прорыва трубы без холодной воды остались более 130 домов на 20 улицах.