Москва, 29 марта, 2017, 13:36 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Несанкционированная акция против коррупции в Москве

«Мы давно говорим, что тема, связанная с формированием и воспитанием детей, давно запущена. Этим на самом деле никто не занимается, родители воспитанием заниматься не хотят», — заявила 29 марта председатель ОООЗС «Родительское Всероссийское Сопротивление» Мария Мамиконян на круглом столе «Митинги 26 марта — что это было и что ещё будет» в пресс-центре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Мамиконян

«Вот эта бесконечная зацикленность взрослых на материальных сторонах, на выживании, она приводит к тому, что детьми по-настоящему не занимаются. А у них перед глазами есть образ мира, тот образец поведения, который и предъявляет семья и общество в целом, а их это не устраивает, потому что они ищат большей правды и смысла», — уверена Мамиконян.

Правозащитник напомнила, что совсем недавно в обществе активно обсуждалась проблема так называемых групп смерти. И общим трендом стало то, что предлагались репрессивные пути решения проблемы, такие как ужесточение контроля над интернетом, уголовное преследование в отношении руководителей подобных групп, а также, как запретить детям посещать такие группы. Она также поддержала тех, кто высказывался за суровые кары за противоправные деяния. Да вот только, полагает Мамиконян, достаточно наивно считать, что этими мерами можно решить проблему.

Кроме того, по словам Мамиконян, ни для кого давно не новость, что школе запретили воспитывать детей. В то время, когда их продолжали активно воспитывать через телевизор, в результате чего во взрослую жизнь вышло уже второе поколение детей, которое как личности не сформировалось.

«В результате не сформированные как личность подростки попадают вот в эту толпу, а ими так легко манипулировать, и мы имеем то, что мы видели на Майдане, зачатки подобного мы начинаем наблюдать у себя», — заключила председатель РВС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на круглом столе «Митинги 26 марта — что это было и что ещё будет», проходящем 29 марта в пресс-центре агентства, эксперты обсуждают поразивший многих наблюдателей феномен значительного омоложения несанкционированных уличных акций. Так, по мнению политолога Александра Лучина, отсутствие патриотических молодежных организаций на подобных акциях — серьезный симптом нездоровья политической системы. Главред ИА REGNUM Модест Колеров прямо признал, что власть спасовала. «Власть капитулировала перед незаконным мероприятием, в то время как его организаторы вывели на улицу «пушечное мясо» — детей», — заявил он.

Подробности читайте здесь: Официальным патриотам не дали отмашку на противодействие Навальному

И здесь: «Патриотического движения на улице нет»